У родных «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на его похороны

Близкий друг «короля эпизодов» Александра Числова, проживший с ним в одной квартире 15 лет, Денис Сердюков в интервью сайту KP.RU рассказал, что у родных ушедшего из жизни актера нет денег на его похороны.

Александр Числов, сыгравший более 250 ролей в кино, жил достаточно скромно в двухкомнатной квартире в Алтуфьево, которую он получил при расселении общежития. Эта недвижимость была единственным ценным имуществом актера. Гонораров, которые он получал за свою работу, хватало только на элементарные ежедневные траты.

Денис Сердюков выразил надежду, что актерская гильдия и журналистское сообщество помогут с организацией похорон.

« Саша хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети. Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты — в финансовом плане. Насколько я знаю, на это требуется сумма в 400-500 тысяч рублей », — заявил Денис Сердюков.

Александр Числов родился в 13 октября 1964 года в Грозном. В 1982 году он вместе с семьей переехал в Москву, где окончил театральную студию «Гармония» у Михаила Романенко. Актер снялся во многих фильмах режиссера Хусейна Эркенова («Не стреляйте в пассажира», «Черный мяч» и других).

Александр Числов был мастером эпизодов комического и буффонадного характера. За время творческой деятельности он снялся в более чем 250 фильмах и сериалах («Глухарь», «Интерны», «Участок», «Легенда № 17», «Любить по-русски-2» и многих других).

Актер скончался утром 29 августа 2019 года на 55-м году жизни после истощения и обострения пневмонии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друг погибшего актера Числова рассказал о его жизни.