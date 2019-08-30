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Почти 280 пассажиров уже 15 часов не могут вылететь из Антальи в Москву

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Рейс авиакомпании «Ямал» переносился уже дважды.

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Фото, видео : Julian Stratenschulte / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Почти 280 пассажиров авиакомпании «Ямал» на протяжении уже более 15 часов томятся в международном аэропорту Антальи и не могут улететь в Москву. По расписанию самолет рейса 9304 должен был вылететь в четверг, 29 августа, около 9:30 по местному времени (совпадает с московским).

Затем представители авиакомпании два раза переносили время, пообещав резервный борт, однако этого не произошло.

Пассажиры подозревают, что такая задержка случилась из-за неполадок с самолетом. Теперь вылет назначен на пятницу, 30 августа, в 01:00.

Среди пассажиров «Ямала» есть дети, в том числе грудные. По словам родителей, их не обеспечили ни детским питанием, ни подгузниками.

Представитель авиакомпании в столичном аэропорту «Домодедово» рассказал 5-tv.ru, что пассажиров рейса ожидают в столице около 3.40 ночи в пятницу, 30 августа. По его словам, жилье и питание всем предоставлялось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, 16 августа сотни пассажиров целый день не могли вылететь из Антальи в Петербург.

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