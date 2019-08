Трамп не едет в Европу: президент США останется в стране из-за урагана Дориан

Дональд Трамп чуть более часа назад отменил свою поездку в Польшу, где он должен был, в том числе, впервые лично встретиться с Владимиром Зеленским.

Трамп решил остаться в США, из-за надвигающегося на штаты мощного урагана Дориан. Американского лидера ждали в Европе 1 сентября. На памятные мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны его пригласили еще во Франции, на саммите «большой семерки».

JUST IN: Pres. Trump cancels his trip to Poland over the weekend due to Hurricane Dorian, will send Vice Pres. Mike Pence in his place: “Our highest priority is the safety and security of the people in the path of the hurricane.” https://t.co/ESQP7xpjMX pic.twitter.com/tu5MvIlnN4