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  4. Трамп не едет в Европу: президент США останется в стране из-за урагана Дориан

Трамп не едет в Европу: президент США останется в стране из-за урагана Дориан

, 1:21 Эфирная новость 18

Все меньше становится список глав государств, которые приедут в Польшу на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны.

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Фото, видео : White House / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Дональд Трамп чуть более часа назад отменил свою поездку в Польшу, где он должен был, в том числе, впервые лично встретиться с Владимиром Зеленским.

Трамп решил остаться в США, из-за надвигающегося на штаты мощного урагана Дориан. Американского лидера ждали в Европе 1 сентября. На памятные мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны его пригласили еще во Франции, на саммите «большой семерки».

«Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что об отмене своей поездки он сообщил польскому коллеге Анджею Дуде по телефону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отказ Лукашенко от визита в Польшу воспринялся польскими СМИ, как солидарность с Владимиром Путиным.

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