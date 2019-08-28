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Отказ Лукашенко от визита в Польшу воспринялся СМИ, как солидарность с Путиным

, 23:44 Видео 6

Польские журналисты решили, что таким образом белорусский лидер якобы поддержал коллегу.

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Фото, видео : Kremlin Pool, Xinhua / www.globallookpress.com

Отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко от визита в Варшаву воспринялся польскими журналистами, как солидарность с российским лидером Владимиром Путиным, пишут «Известия» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Журналисты данного СМИ пришли к выводу, что Лукашенко решил не участвовать в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше после того, как узнал, что на них не будет присутствовать президент России. Однако это всего лишь доводы авторов материала, официального подтверждения данного факта нет. В министерстве иностранных дел Белоруссии сообщение польских журналистов пока не прокомментировали.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не раз отмечал, что любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщинам Великой Отечественной и Второй мировой войн, не могут считаться полноценными, если в ней не участвуют представители России, поскольку именно армия Советского союза освободила поляков от немецко-фашистских захватчиков.

Однако в Варшаве, в свою очередь, сейчас то и дело пытаются обвинить в Москву в некой агрессии «по отношению к соседу», хотя Владимир Путин уже не раз уверял в обратном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о позиции в данном вопросе вице-премьера правительства Польши Яцека Сасина.

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