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Единое цифровое пространство объединит Петербург и Ленобласть

, 2:49 Эфирная новость 84

В новом проекте будут задействованы самые важные сферы жизни города и области — ЖКХ, дороги, транспорт, экстренные службы.

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Фото, видео : petersburg.digital, 5-tv.ru

Единое цифровое пространство объединит Петербург и Ленинградскую область. Задействуют все важные сферы — ЖКХ, дороги, транспорт, работу экстренных служб.

Соглашение об обмене данными подписали на Международном цифровом форуме в Петербурге. Это настоящий прорыв: мало того, что новейшие технологии приходят во все отрасли нашей жизни, совсем скоро ими можно будет управлять с одного планшета. Кого-то перспектива столь стремительного развития даже пугает. Но только не участников форума.

«По мере развития технологий значение человека будет только увеличиваться. Потому что творить машина не умеет. Творчество, вдохновение — это удел человеческий. Главым конкурентным преимуществом страны, города раньше были природные ресурсы, количество построенных заводов, а сейчас — интеллект и творческие способности людей, которые живут в соответствующем городе или стране», — заявил на форуме первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Чиновники, бизнесмены, сотрудники IT-компаний обсуждали и «побочные эффекты» новейших технологий: защиту от кибератак и утечек информации, неприкосновенность личных данных.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с уникальной суперяхты «Черная жемчужина», которая может стать прототипом для производства подобных судов в России.

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