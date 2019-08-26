Видео: Владелец уникальной суперяхты «Черная жемчужина» впервые показал ее журналистам

Космический корабль на воде — как эксперты окрестили супер-яхту «Черная Жемчужина» россиянина Олега Бурлакова, — может стать прототипом для производства подобных судов в России. Во всяком случае об этом владелец яхты, Олег Бурлаков начал переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК).

Собственно, для этого, как выяснил корреспондент МИЦ «Известия», он на «Жемчужине» и прибыл в Петербург. Олега Бурлакова называют самым загадочным российским миллиардером, даже в интернете не найти его фотографий. Для МИЦ «Известия» он сделал исключение — лично провел экскурсию, но попросил не показывать лица, и изменить голос. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов стал первым журналистом, кто побывал на борту загадочной «Черной Жемчужины».

«На фоне морских исполинов эта яхта выглядит не очень презентабельно. Однако именно это судно — новое слово в судостроении. До сих пор на ее борту не было ни одного журналиста. Съемочная группа МИЦ „Известия“ — первая из журналистов ступила на борт „Черной жемчужины“», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.

Яхта стоит в порту Санкт-Петербурга, но формально это — уже не территория России. На мостике нас встречает капитан, но даже не он здесь самый главный.

Без Олега Бурлакова здесь никто шага не ступит. Он самый загадочный русский олигарх. Ему 70 лет, по профессии — физик-ядерщик, но ученым он был до развала Советского Союза. Сегодня — Мистер Би — 158 строчка в списке Forbes, состояние оценивается в 650 миллионов долларов. Он практически не дает интервью, его фотографий не найти в интернете.

«Я считаю, что публичность — это инструмент. Я не политик и не артист, чтобы пользоваться этим. Я берегу свою приватность, а публичность мне не нужна», — сказал Олег Бурлаков.

Категоричное требование олигарха — сохранить его конфиденциальность. Он не говорит о своем капитале и о покушении, которое произошло в прошлом году. Единственное, о чем рассуждает долго и с удовольствием — о «Черной жемчужине», которой он отдал последние десять лет жизни.

«Черная жемчужина» похожа на космический корабль стоимостью 18 миллиардов рублей.

«Теоретически, вы можете просто нажать кнопку, скажем, выставить курс до Копенгагена, сесть в кресло и отдыхать. Все остальное яхта сделает сама. Но конечно, пока я так не делаю, надо постоянно следить за силой ветра, за тем сколько парусов раскрыты и в каком положении они расположены и еще много за чем», — рассказал капитан яхты «Черная жемчужина» Крис Гартнер.

За кадром, Бурлаков говорит, что для него это судно не повод «меряться размерами» с другими олигархами, а научный полигон.

«Это единственное в мире судно, которое собирает энергию солнца и ветра, а потом использует ее для того, чтобы продолжать движение в штиль. Это звучит удивительно, но это работает и работает хорошо», — отметил капитан яхты «Черная жемчужина».

Нос сделан так, чтобы сопротивление было минимальным. Именно поэтому нет бурного потока воды, который обычно разрезает водную гладь. Во время хорошего ветра сила набегающей воды крутит винты, а не наоборот. Мачты могут крутиться вокруг своей оси и складываться при проходе под мостами.

«Кроме этого типа мачт, больше мачты никакие не поворачиваются и это позволяет получить самую большую эффективность от ветра», — заявил владелец яхты.

И самая заметная часть яхты — огромные паруса, Джеку Воробью и не снилось.

«Эту площадку по традиции называют „вороньим гнездом“. Она здесь конечно же тоже есть, и прямо сейчас здесь появятся черные паруса. Черный парус здесь не выпадает сверху, как мы привыкли, а появляется из основной мачты. Поэтому кажется, что он здесь взялся ниоткуда. Парус этот, конечно, тоже необычный. Его цвет выбран не из-за любви владельца яхты к пиратским фильмам. Просто черный цвет лучше притягивает солнце, а внутри этого полотна находятся солнечные батареи. Капитан несколько раз спросил, не боюсь ли я высоты, ну вот сейчас мы поднялись на высоту 70 метров, и здесь прекрасный вид, и довольно комфортно, но это потому что ветер не слишком сильный», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия».

Главная цель, говорит владелец — перехватить первенство в постройке судов нового поколения. В Петербурге он не только отпраздновал день рождения, но и провел переговоры с объединенной судостроительной корпорацией. В «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) факт встречи и обсуждение проектов подтвердили.

«Мы с радостью готовы воспринять такого рода творческую технологическую помощь для целей развития гражданского судостроения», — рассказал президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

В ОСК не исключают, на основе технологий, опробованных на «Черной жемчужине» могут быть созданы коммерческие и частные суда следующего поколения. И создаваться они будут в России.