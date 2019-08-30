Дочь Агутина и Варум работает официанткой

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выросла самостоятельной девушкой, знает счет деньгам и пытается обеспечить себя сама. 20-летняя Елизавета Варум с детства живет в США. Сейчас она учится и профессионально занимается музыкой — у нее своя рок-группа. Но большого дохода эта деятельность пока не приносит, и на время каникул девушка устраивается в ресторан официанткой. Обо всем этом рассказала в интервью «Собеседнику» Анжелика Варум.

— Что в этом удивительного? Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно, — сказала певица.

В этом году Анжелике исполнилось 50 лет, и все ждали, что на ее юбилейном концерте на «Новой волне» в Сочи появится и дочь. Однако Лиза не приехала.

— Она приедет в Россию в декабре. У нас запланирован дуэтный концерт с Леонидом Агутиным в Москве. Дочка там выступит, исполнит несколько своих песен, — пояснила Варум.

По ее словам, сейчас дочка живет в Америке одна, и родители стараются навещать ее как можно чаще, каждые полтора-два месяца. Но не всегда им удается повидать ребенка.

— Мне еще приходится просить об аудиенции у дочки, она не всегда бывает свободна. У нее куча дел: репетиции, концерты, друзья, учеба. В общем, она у нас девушка занятая, — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2019 году Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили еще и 20-летие совместной жизни. К этому событию музыкант опубликовал серию романтических снимков.