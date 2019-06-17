«Необычный подкаблучник»: Леонид Агутин о семейных отношениях с Анжеликой Варум

Заслуженный артист России Леонид Агутин вместе с супругой Анжеликой Варум в Венеции отмечали 20-летие свадьбы. Фотографии из тематической поездки музыкант опубликовал в своем Instagram. Пара связала себя узами брака именно в этом итальянском городе — Венеции. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Одно из романтических фото вызвало неожиданную реакцию поклонников, один из них назвал Агутина «обычным подкаблучником». На что Леонид немедленно опубликовал оригинальный ответ.

«Ну, насчет подкаблучника спорить не возьмусь, а вот насчет обычного осмелюсь возразить» , — написал Агутин.

Instagram @agutinleonid

Кроме круглой годовщины совместной жизни, в музыкальной семье еще один юбилей — Анжелика Варум в мае 2019 года отметила 50-летие.

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Ранее 5-tv.ru публиковал нежное поздравление Леонида Агутина своей жене с днем рождения.