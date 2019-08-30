  1. Пятый канал
  4. Минобороны раскрыло уникальные документы об освобождении Бухареста

Минобороны раскрыло уникальные документы об освобождении Бухареста

, 9:00 Эфирная новость 19

На сайте ведомства размещены копии журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : pinterest.ru, 5-tv.ru

В Минобороны рассекретили уникальные документы об освобождении Бухареста в годы Великой Отечественной войны, которое произошло 75 лет назад.

На сайте ведомства размещены копии журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов. В документах можно прочесть, как жители Бухареста с радостью встречали войска Красной армии. Сохранилось воззвание о том, что советское правительство не претендует на румынские территории. При этом национальная армия не будет разоружена, если добровольно вступит в борьбу с гитлеровцами.

Ранее в Минобороны рассекретили документы об освобождении Кишинева от фашистов.

Читайте также

+12° Днём +22°
Ночью +12°
66.75
0.34 73.96
0.30
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

9:11
У Романа был крупнее! Бывшая жена Абрамовича похвасталась новым помолвочным кольцом с бриллиантом — фото
9:00
Минобороны раскрыло уникальные документы об освобождении Бухареста
8:52
В Госдуме предложили продлить летние каникулы школьникам и студентам до октября
8:45
Журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан»
8:37
«А где живот?» Собчак осудили за вульгарную походку в Сочи
8:30
Меган Маркл украсила комнату сына Арчи портретами принцессы Дианы

Сейчас читают

Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская о возможном отцовстве Прохора Шаляпина

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги