Минобороны раскрыло уникальные документы об освобождении Бухареста

В Минобороны рассекретили уникальные документы об освобождении Бухареста в годы Великой Отечественной войны, которое произошло 75 лет назад.

На сайте ведомства размещены копии журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов. В документах можно прочесть, как жители Бухареста с радостью встречали войска Красной армии. Сохранилось воззвание о том, что советское правительство не претендует на румынские территории. При этом национальная армия не будет разоружена, если добровольно вступит в борьбу с гитлеровцами.

Ранее в Минобороны рассекретили документы об освобождении Кишинева от фашистов.