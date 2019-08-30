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  4. Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

, 14:06 Эфирная новость 38

С мая по август столичный Роспотребнадзор проверил 66 заведений, занимающихся продажей восточного блюда. Рейды включали лабораторные исследования сырья и готовой продукции.

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Фото, видео : Matthias Tödt / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Москве не осталось пригодной в пищу шаурмы. Из нескольких десятков проверенных Роспотребнадзором точек, только в одной популярное блюдо соответствовало стандартам качества. В остальных выявлены не просто серьезные, а чудовищные нарушения — просроченное мясо, кишечная палочка, крысы, проблемы с личной гигиеной.

В ходе ревизии изъято 600 килограммов сомнительного сырья и готовой продукции. По мнению экспертов, покупать шаурму в московских закусочных — все равно что играть в русскую рулетку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число отравившихся шавермой в Петербурге возросло до 33 человек.

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