Видео: Число отравившихся шавермой в Петербурге возросло до 33 человек

А в Петербурге выясняют обстоятельства массового отравления шавермой, в некоторых регионах этот фастфуд называют шаурмой. Число пострадавших увеличилось до 33 человек, почти все они попали в больницу, в том числе и работники кафе, которое было открыто под известным брендом «Еврокебаб». Как пояснили эпидемиологи, шаверма, и без того не самое безопасное блюдо из-за ингредиентов, летом, в жару превращается в оружие массового поражения. Сергей Лесков с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков налегать на шаверму.