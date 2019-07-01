Видео: Число отравившихся шавермой в Петербурге возросло до 33 человек

, 19:47 Эфирная новость 72

Число госпитализированных после обеда в кафе «Еврокебаб» также увеличилось с семи до 28 человек. У посетителей была обнаружена кишечная палочка.

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Фото, видео : DPA/TASS, Пятый канал

А в Петербурге выясняют обстоятельства массового отравления шавермой, в некоторых регионах этот фастфуд называют шаурмой. Число пострадавших увеличилось до 33 человек, почти все они попали в больницу, в том числе и работники кафе, которое было открыто под известным брендом «Еврокебаб». Как пояснили эпидемиологи, шаверма, и без того не самое безопасное блюдо из-за ингредиентов, летом, в жару превращается в оружие массового поражения. Сергей Лесков с подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков налегать на шаверму.

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