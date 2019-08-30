BMW представил гибридный кроссовер X5 xDrive45e

BMW представил в Европе гибридный кроссовер X5. Он оснащен трехлитровым рядным мотором мощностью 282 лошадиные силы, который в модификации xDrive45e сочетается со 110-сильным электродвигателем. Совокупная мощность данной силовой установки составляет 388 лошадиных сил и 600 Ньютон-метров крутящего момента, сообщает Speedme.ru.

Передача мощности осуществляется на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Порт для зарядки расположен у кроссовера на левом переднем крыле. Других существенных отличий от «собратьев» автомобиль не имеет.

Германский автоконцерн утверждает, что данная версия кроссовера способна разогнаться до 100 километров в час всего за 5,6 секунды. Максимальная скорость X5 xDrive45e ограничена электроникой на отметке 235 километров в час. Отмечается, что при использовании спецрежима EV авто может преодолеть от 67 до 87 километров исключительно на электротяге. Максимальная скорость при таких условиях не превысит 135 километров в час.

В автомобиле установлен литий-ионный аккумулятор объемом 24 киловатта и последняя версия силовой электроники для наиболее интеллектуального управления энергопотреблением и высокой эффективности. Багажник X5 xDrive45e на 150 литров меньше по объему, нежели у других моделей.

Стандартная комплектация гибрида включает в себя пневмоподвеску и амортизаторы с электронным управлением. Полный привод предлагается в качестве опции. Кроссовер «умеет» предупреждать пешеходов о своем присутствии. Когда автомобиль работает бесшумно на электроэнергии, он воспроизводит звук, тем самым осуществляя их акустическую защиту.

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