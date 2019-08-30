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«Монолитное руководство»: Ким Чен Ын де-юре возглавил КНДР

, 17:54 Видео 13

В конституцию страны внесены поправки «в соответствии с единодушной волей всего корейского народа».

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Фото, видео : Russian Presidency / www.globallookpress.com

Верховное народное собрание КНДР (ВНС — парламент) одобрило поправки в конституцию, определяющие полномочия Ким Чен Ына как верховного лидера республики. В основной закон страны добавлен параграф, в соответствии с которым он становится «высшим руководителем партии, государства и Вооруженных сил» страны, передает ТАСС.

В 2016 году Ким Чен Ын возглавил Госсовет — высший исполнительный орган власти КНДР. Согласно законодательным дополнениям, отныне «председатель Госсовета КНДР избирается ВНС в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом ВНС».

Как поясняет Центральное телеграфное агентство Кореи, это «конституционно закрепляет статус Ким Чен Ына» как руководителя страны.

«Правовой статус председателя Госсовета КНДР, представляющего наше государство, был еще более укреплен, чтобы прочно обеспечить монолитное руководство верховного лидера и дальнейшее совершенствование нашей системы государственного управления», — отмечает ЦТАК.

В свою очередь председатель президиума ВНС Чхве Рён Хэ отметил, что обновленная конституция «будет крепко обеспечивать единое руководство товарища Ким Чен Ына государственными делами в целом» и надежно обеспечит строительство социалистической державы.

Ранее в августе Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР.

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