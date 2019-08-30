«Монолитное руководство»: Ким Чен Ын де-юре возглавил КНДР

Верховное народное собрание КНДР (ВНС — парламент) одобрило поправки в конституцию, определяющие полномочия Ким Чен Ына как верховного лидера республики. В основной закон страны добавлен параграф, в соответствии с которым он становится «высшим руководителем партии, государства и Вооруженных сил» страны, передает ТАСС.

В 2016 году Ким Чен Ын возглавил Госсовет — высший исполнительный орган власти КНДР. Согласно законодательным дополнениям, отныне « председатель Госсовета КНДР избирается ВНС в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом ВНС ».

Как поясняет Центральное телеграфное агентство Кореи, это «конституционно закрепляет статус Ким Чен Ына» как руководителя страны.

« Правовой статус председателя Госсовета КНДР, представляющего наше государство, был еще более укреплен, чтобы прочно обеспечить монолитное руководство верховного лидера и дальнейшее совершенствование нашей системы государственного управления », — отмечает ЦТАК.

В свою очередь председатель президиума ВНС Чхве Рён Хэ отметил, что обновленная конституция « будет крепко обеспечивать единое руководство товарища Ким Чен Ына государственными делами в целом » и надежно обеспечит строительство социалистической державы.

Ранее в августе Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР.