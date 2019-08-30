«Монолитное руководство»: Ким Чен Ын де-юре возглавил КНДР

Верховное народное собрание КНДР (ВНС — парламент) одобрило поправки в конституцию, определяющие полномочия Ким Чен Ына как верховного лидера республики. В основной закон страны добавлен параграф, в соответствии с которым он становится «высшим руководителем партии, государства и Вооруженных сил» страны, передает ТАСС.
В 2016 году Ким Чен Ын возглавил Госсовет — высший исполнительный орган власти КНДР. Согласно законодательным дополнениям, отныне «
Как поясняет Центральное телеграфное агентство Кореи, это «конституционно закрепляет статус Ким Чен Ына» как руководителя страны.
«
В свою очередь председатель президиума ВНС Чхве Рён Хэ отметил, что обновленная конституция «
Ранее в августе Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР.