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  4. Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР — фото

Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР — фото

, 4:17 Фото 25

Новый вид вооружения имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, REUTERS

Центральное телеграфное агентство Кореи в воскресенье, 11 августа, сообщило о том, что КНДР провела испытания нового вида вооружений. Отмечается, что лидер страны Ким Чен Ын лично руководил ракетными пусками.

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Агентство не обозначило тип нового вида оружия, уточнив при этом, что обладает более выгодными тактическими характеристиками и его разработка велась с учетом условий местности КНДР.

В сообщении, помимо прочего, говорится, что Ким Чен Ын был доволен результатами проведенных испытаний.

На протяжении последних двух недель это были уже пятые по счету пуски, проводимые северокорейскими военными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день выхода США из ДРСМД Пхеньян вновь запустил ракеты.

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