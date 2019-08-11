Центральное телеграфное агентство Кореи в воскресенье, 11 августа, сообщило о том, что КНДР провела испытания нового вида вооружений. Отмечается, что лидер страны Ким Чен Ын лично руководил ракетными пусками.

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Агентство не обозначило тип нового вида оружия, уточнив при этом, что обладает более выгодными тактическими характеристиками и его разработка велась с учетом условий местности КНДР.

В сообщении, помимо прочего, говорится, что Ким Чен Ын был доволен результатами проведенных испытаний.

На протяжении последних двух недель это были уже пятые по счету пуски, проводимые северокорейскими военными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день выхода США из ДРСМД Пхеньян вновь запустил ракеты.