  1. Пятый канал
  4. США намерены отменить «безвиз» для граждан России на Гуам

США намерены отменить «безвиз» для граждан России на Гуам

, 4:57 11

Также запрет будет распространяться на Северные Марианские острова.

Фото : www.globallookpress.com / imago stock&people

Введенный в 2012 году безвизовый режим до 45 дней для граждан России при посещении Гуам и Северных Марианских островов в Тихом океане власти США намерены отменить в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте департамента внутренней безопасности.

В документе говорится, что отмена «безвиза» для россиян коснется как туристических, так и деловых поездок. При этом в ведомстве отмечается, что ранее эта мера была введена для развития туризма на острове.

Нововведение вступит в силу через 30 дней после публикации на сайте департамента, которая должна состояться 3 сентября 2019 года. При этом отмечается, что в индивидуальном порядке «по неотложной причине гуманитарного характера или по причине существенной общественной пользы» вопрос о предоставлении «безвиза» может быть рассмотрен.

Гуам и Северные Марианские острова расположены в Тихом океане и имеют статус неинкорпорированной организованной территории США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живут и чем занимаются русские в Африке.

Читайте также

+18° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

5:14
«Горящие глаза и натянутые колготки!» Ирина Шейк прогулялась без юбки
4:57
США намерены отменить «безвиз» для граждан России на Гуам
4:32
«Измена — маленькая смерть!»: Дарья Повереннова о неверности и полигамии
4:16
«Худышка с шикарным бюстом!» Пегову вынудили раскрыть секрет стройности
4:01
Пять россиянок вышли в финал ЧЕ по боксу в Испании
3:41
«Беременность — худшее в моей жизни!» Ким Кардашьян больше не хочет детей

Сейчас читают

«Такие туфельки!» Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!
«Муж планирует устроить мне ДТП»: Найдено письмо принцессы Дианы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги