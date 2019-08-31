США намерены отменить «безвиз» для граждан России на Гуам

Введенный в 2012 году безвизовый режим до 45 дней для граждан России при посещении Гуам и Северных Марианских островов в Тихом океане власти США намерены отменить в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте департамента внутренней безопасности.

В документе говорится, что отмена «безвиза» для россиян коснется как туристических, так и деловых поездок. При этом в ведомстве отмечается, что ранее эта мера была введена для развития туризма на острове.

Нововведение вступит в силу через 30 дней после публикации на сайте департамента, которая должна состояться 3 сентября 2019 года. При этом отмечается, что в индивидуальном порядке «по неотложной причине гуманитарного характера или по причине существенной общественной пользы» вопрос о предоставлении «безвиза» может быть рассмотрен.

Гуам и Северные Марианские острова расположены в Тихом океане и имеют статус неинкорпорированной организованной территории США.

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