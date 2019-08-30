Как живут и чем занимаются русские в Африке?

О наличии российских диаспор в каждой африканской стране известно, наверное, многим. Однако, как живут и чем там занимаются наши соотечественники, знают далеко не все. Агентство ФАН в новой рубрике «Русские в Африке» рассказывает истории наших сограждан, которые «нашли себя» на черном континенте.

Надежда Хорошилова из Иваново вот уже на протяжении восьми лет проживает в Камеруне, где помогает местной молодежи в вопросах получения образования, в том числе и за рубежом. Россиянка организует встречи с желающими учиться и их родителями, на которых проводит для них правовой «ликбез».

Стоит отметить, что на счету Надежды Хорошиловой несколько африканцев, обучающихся в различных российских вузах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке.