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Как живут и чем занимаются русские в Африке?

, 19:40 14

Надежда Хорошилова из Иваново вот уже восемь лет проживает в Камеруне, где помогает местной молодежи получать образование.

Фото : Fabian von Poser / www.globallookpress.com

О наличии российских диаспор в каждой африканской стране известно, наверное, многим. Однако, как живут и чем там занимаются наши соотечественники, знают далеко не все. Агентство ФАН в новой рубрике «Русские в Африке» рассказывает истории наших сограждан, которые «нашли себя» на черном континенте.

Надежда Хорошилова из Иваново вот уже на протяжении восьми лет проживает в Камеруне, где помогает местной молодежи в вопросах получения образования, в том числе и за рубежом. Россиянка организует встречи с желающими учиться и их родителями, на которых проводит для них правовой «ликбез».

Стоит отметить, что на счету Надежды Хорошиловой несколько африканцев, обучающихся в различных российских вузах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке.

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