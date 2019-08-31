Более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром в субботу, 31 августа, из-за предупреждения МЧС о тумане в столичном регионе, сообщает телеканал RT. Так, всего 141 рейс задержали и еще 11 отменили.

Больше всего самолетов было задержано в «Шереметьево» — 71, затем в «Домодедово» — 38 и во «Внуково» — 32. Задержкой вылета лайнера считается отклонение от расписания на 30 минут и более.

По информации МЧС по Подмосковью, утром регион должен был накрыть туман с ограничением видимости до 300-800 метров. При этом, согласно метеопрогнозу, в 11:00 по московскому времени туман должен рассеяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как почти 280 пассажиров не могли вылететь из Антальи в Москву.