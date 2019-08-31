  1. Пятый канал
  4. Более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

, 10:18 73

Причиной таких масштабных изменений в расписании стало предупреждение МЧС о тумане в столичном регионе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Ben Cawthra / www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3983

Более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром в субботу, 31 августа, из-за предупреждения МЧС о тумане в столичном регионе, сообщает телеканал RT. Так, всего 141 рейс задержали и еще 11 отменили.

Больше всего самолетов было задержано в «Шереметьево» — 71, затем в «Домодедово» — 38 и во «Внуково» — 32. Задержкой вылета лайнера считается отклонение от расписания на 30 минут и более.

По информации МЧС по Подмосковью, утром регион должен был накрыть туман с ограничением видимости до 300-800 метров. При этом, согласно метеопрогнозу, в 11:00 по московскому времени туман должен рассеяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как почти 280 пассажиров не могли вылететь из Антальи в Москву.

Тема:
Погода 3983
30 авг
В Петербурге повторен температурный рекорд 1942 года
30 авг
Жителям Москвы и Петербурга пообещали «комфортную» погоду на начало сентября
29 авг
На Дальнем Востоке сразу в нескольких регионах готовятся к очередному удару стихии
29 авг
Участок федеральной трассы Чита — Хабаровск размыло дождем
28 авг
Как непрекращающиеся ливни повлияли на жизнь Владивостока?
27 авг
Синоптик рассказал, какой будет погода в последний день лета
27 авг
Улицы Мадрида превратились в бурные реки после сильного ливня
27 авг
Владивосток уходит под воду: мощные ливни привели к сходу оползней — видео
27 авг
Мост с пешеходами рухнул в Турции — видео
27 авг
На Владивосток надвигается мощный тропический шторм

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

11:01
Задушила, закопала: Шокирующие подробности убийства годовалого мальчика родной матерью
10:47
Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области
10:28
«Может я сумасшедшая?»: Ольга Орлова назвала причину своего одиночества
10:18
Более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
9:52
Видео: Не менее шести человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Индии
9:34
Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе

Сейчас читают

Мать найденного мертвым мальчика в Башкирии дала признательные показания
Нино Нинидзе после развода с Кириллом Плетневым осталась без жилья?
Пропавший годовалый мальчик в Башкирии найден мертвым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги