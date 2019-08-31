Три самолета экстренно приземлились в аэропорту Волгограда

Экипажи сразу трех самолетов совершили экстренную посадку в аэропорту Волгограда, сообщает телеканал RT. Один из инцидентов произошел вечером в пятницу, 30 августа, еще два — в субботу, 31 августа.

Так, 30 августа в аэропорту Волгограда экстренно приземлился лайнер сообщением «Красноярск — Симферополь». Причиной стало плохое самочувствие 35-летней пассажирки. Рано утром 31 августа в первом случае в Волгограде совершил посадку самолет, следовавший из Грозного в Москву. На воздушном судне произошло падение жидкости гидросистемы.

Во втором случае экипаж лайнера сообщением «Баку — Москва» был вынужден организовать посадку также из-за ухудшения состояния 62-летнего пассажира. Его госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве из-за тумана в субботу, 31 августа, задержали и отменили более 140 рейсов.