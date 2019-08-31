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  4. Катал ребенка за деньги: Подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье — видео

Катал ребенка за деньги: Подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье — видео

, 13:03 Эксклюзивное видео 162

В субботу, 31 августа, в Клинском районе совершило аварийную посадку малогабаритное воздушное судно. В результате ЧП один человек погиб.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Пилот легкомоторного самолета «Сигма» Дмитрий Р. стал жертвой авиакатастрофы, которая произошла около 12 часов дня в субботу, 31 августа, под деревней Минино Клинского района Московской области. Кроме того серьезно пострадала единственная пассажирка малогабаритного воздушного судна — 12-летняя девочка Анна Ф. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в клинскую больницу. По предварительным данным, у нее может быть перелом позвоночника.

5-tv.ru

Что стало причиной инцидента пока не ясно. Однако по данным 5-tv.ru, пилот катал на самолете за деньги. По словам очевидцем, воздушное судно рухнуло на землю практически сразу после взлета. К такому исходу событий, возможно, привел крутой вираж, который совершал пилот. По одной из версий, мужчина выполнял так называемую «мертвую петлю» и лайнер носом врезался в землю. Еще одно предположение — отказ двигателя. Следственный комитет начал проверку по факту авиакатастрофы.

Ранее сообщалось о том, что три самолета экстренно приземлились в аэропорту Волгограда.

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