Пилот легкомоторного самолета «Сигма» Дмитрий Р. стал жертвой авиакатастрофы, которая произошла около 12 часов дня в субботу, 31 августа, под деревней Минино Клинского района Московской области. Кроме того серьезно пострадала единственная пассажирка малогабаритного воздушного судна — 12-летняя девочка Анна Ф. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в клинскую больницу. По предварительным данным, у нее может быть перелом позвоночника.

5-tv.ru

Что стало причиной инцидента пока не ясно. Однако по данным 5-tv.ru, пилот катал на самолете за деньги. По словам очевидцем, воздушное судно рухнуло на землю практически сразу после взлета. К такому исходу событий, возможно, привел крутой вираж, который совершал пилот. По одной из версий, мужчина выполнял так называемую «мертвую петлю» и лайнер носом врезался в землю. Еще одно предположение — отказ двигателя. Следственный комитет начал проверку по факту авиакатастрофы.

Ранее сообщалось о том, что три самолета экстренно приземлились в аэропорту Волгограда.