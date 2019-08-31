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  4. Момент падения вертолета в Клязьминское водохранилище в Подмосковье попал на видео

Момент падения вертолета в Клязьминское водохранилище в Подмосковье попал на видео

, 19:30 Видео 273

ЧП произошло вечером в субботу, 31 августа.

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Фото, видео : imagebroker.com / www.globallookpress.com, ВКонтакте @chestdol

Очевидцы сообщают о том, что около 19 часов в субботу, 31 августа, в Клязьминское водохранилище в Московской области рухнул вертолет. Что стало причиной ЧП не сообщается. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

По информации очевидцев, воздушное судно могло зацепиться за провода ЛЭП. Сейчас оперативные службы проверяют информацию, поступившую от свидетелей произошедшего. На место направлены спасательные службы. Подлинность опубликованного в сети ролика пока не подтверждена.

Люди, которые стали свидетелями произошедшего, рассказали, что вертолет летел со стороны Москвы и рухнул в воду возле яхт-клуба «Водник».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье рухнул легкомоторный самолет. Погиб пилот, в тяжелом состоянии была госпитализирована восьмилетняя девочка.

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