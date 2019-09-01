Победа Александра Поветкина над Хьюи Фьюри названа ожидаемой

Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал поединок Александра Поветкина против британца Хьюи Фьюри. По его словам, победа российского боксера была ожидаемой.

«В каком-то смысле ожидаемо. Саша действительно классом выше, чем Фьюри. Фьюри просто опасный соперник, он очень крупный, длиннорукий, немножко корявый. Все знают, что он довольно опасный соперник. Все прошло хорошо, так как мы хотели. Хотя Саша сам не очень доволен боем, считает, что он мог нокаутировать. Что-то ему помешало», — рассказал Андрей Рябинский.

А руководитель команды «Мир бокса» Вадим Корнилов в разговоре с 5-tv.ru выразил надежду, что в следующем бою Александр Поветкин встретится с более серьезным соперником. Например, с Тайсоном Фьюри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Поветкин победил Фьюри в Лондоне и получил пояс чемпиона WBA.