Как Поветкин победил Фьюри в Лондоне и получил пояс чемпиона WBA

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин в Лондоне в 12-раундовом поединке победил британца Хьюи Фьюри и завоевал пояс интернационального чемпиона по версии WBA. Все судьи отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117:111, сообщает ТАСС.
Первая половина поединка проходила почти что в равной борьбе. Александр Поветкин прессинговал оппонента и был несколько точнее Хьюи Фьюри, который пытался противостоять атакам российского спортсмена клинчами. Александр Поветкин в заключительном раунде смог донести до британца ряд точных ударов, оставив концовку за собой.
По завершении поединка россиянин подчеркнул, что, по его мнению, бой прошел хорошо и был интересным. Александр Поветкин поздравил соотечественников со своей победой.
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Несмотря на это, российский боксер в разговоре с президентом промоутерской компании «Мир бокса» Андреем Рябинским признался, что расстроен от того, что одержал победу по очкам, а не досрочно, отправив соперника в нокаут.
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По словам руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова, Александр Поветкин следующий поединок может провести против британца Тайсона Фьюри. Он отметил, что этот бой по праву мог бы стать весьма значимым событием в Великобритании в связи популярностью спортсменов в этой стране.
За свою карьеру Александр Поветкин одержал 35 побед, 24 из которых нокаутом, и два поражения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боец перенес сложную операцию на локтях после нокаута от Энтони Джошуа.