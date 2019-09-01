Как Поветкин победил Фьюри в Лондоне и получил пояс чемпиона WBA

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин в Лондоне в 12-раундовом поединке победил британца Хьюи Фьюри и завоевал пояс интернационального чемпиона по версии WBA. Все судьи отдали победу россиянину с одинаковым счетом 117:111, сообщает ТАСС.

Первая половина поединка проходила почти что в равной борьбе. Александр Поветкин прессинговал оппонента и был несколько точнее Хьюи Фьюри, который пытался противостоять атакам российского спортсмена клинчами. Александр Поветкин в заключительном раунде смог донести до британца ряд точных ударов, оставив концовку за собой.

По завершении поединка россиянин подчеркнул, что, по его мнению, бой прошел хорошо и был интересным. Александр Поветкин поздравил соотечественников со своей победой.

« Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его. Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают. В Англии вообще любят бокс. Хочу поздравить всю Россию с победой », — сказал Александр Поветкин.

Несмотря на это, российский боксер в разговоре с президентом промоутерской компании «Мир бокса» Андреем Рябинским признался, что расстроен от того, что одержал победу по очкам, а не досрочно, отправив соперника в нокаут.

« Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно », — сказал Андрей Рябинский.

По словам руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова, Александр Поветкин следующий поединок может провести против британца Тайсона Фьюри. Он отметил, что этот бой по праву мог бы стать весьма значимым событием в Великобритании в связи популярностью спортсменов в этой стране.

За свою карьеру Александр Поветкин одержал 35 побед, 24 из которых нокаутом, и два поражения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боец перенес сложную операцию на локтях после нокаута от Энтони Джошуа.