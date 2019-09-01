Россия на месяц стала председателем Совета безопасности ООН с 1 сентября. Известно, что делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом, вполне вероятно, что глава МИД России будет лично участвовать в ходе некоторых заседаний Совбеза, сообщает ФАН.

Председательство Российской Федерации совпало с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня. Программа будет представлена 3 сентября на брифинге после ее официального принятия членами Совета безопасности.

Совет безопасности ООН — постоянно действующая структура, на которую возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3.