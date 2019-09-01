  1. Пятый канал
  4. Россия стала председателем в Совбезе ООН — видео

Россия стала председателем в Совбезе ООН — видео

, 9:14 Видео 45

Программа будет представлена 3 сентября на брифинге после ее официального принятия членами Совбеза.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / Li Muzi, 5-tv.ru

Россия на месяц стала председателем Совета безопасности ООН с 1 сентября. Известно, что делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом, вполне вероятно, что глава МИД России будет лично участвовать в ходе некоторых заседаний Совбеза, сообщает ФАН.

Председательство Российской Федерации совпало с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня. Программа будет представлена 3 сентября на брифинге после ее официального принятия членами Совета безопасности.

Совет безопасности ООН — постоянно действующая структура, на которую возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3.

Читайте также

+19° Днём +23°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

9:57
Лукашенко посоветовал производителям сахара «не страдать» из-за России
9:43
Видео с места аварии под Белгородом, в которой погибли четыре человека
9:28
Алена Бабенко поделилась редким фото с мужем-прыгуном с трамплина
9:14
Россия стала председателем в Совбезе ООН — видео
9:01
Меган Маркл и принц Гарри наняли исключительно женский персонал
8:44
Французский гонщик Антуан Юбер умер после аварии на этапе «Формулы-2» — видео

Сейчас читают

Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов
«Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото
«Шикарная!» Жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги