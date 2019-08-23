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  4. Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

, 8:15 Эфирная новость 17

По словам и. о. постоянного представителя России при ООН, соглашение может быть расторгнуто из-за разрыва ДРСМД, которое Полянский назвал «опорой» в договорах по вооружениям.

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Фото, видео : ТАСС/Щербак Александр, 5-tv.ru

Россия обвинила Запад в «подхрюкивании» США и нависшей над миром угрозе исчезновения договора СНВ-3. Такое заявление по итогам экстренного заседания Совбеза по вопросу американских ракетных испытаний сделал Дмитрий Полянский.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН подчеркнул, что западные партнеры живут в «параллельной реальности, где не требуется никаких доказательств и достаточно голословных обвинений».

Как встреча, на которую возлагали большие надежды, превратилась в «до скучности предсказуемую», разбирался Сергей Лесков.

На внеочередном заседании Совбеза настояли Россия и Китай, озабоченные проведенными в США испытаниями запрещенной ДРСМД ракеты «Томагавк» 18 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал — на внеочередном заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности российского постпреда Дмитрий Полянский предупредил собравшихся о неконтролируемой гонке вооружений, до которой мир может довести «игра мускулами» устраиваемая США.

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