Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

Россия обвинила Запад в «подхрюкивании» США и нависшей над миром угрозе исчезновения договора СНВ-3. Такое заявление по итогам экстренного заседания Совбеза по вопросу американских ракетных испытаний сделал Дмитрий Полянский.
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН подчеркнул, что западные партнеры живут в «
Как встреча, на которую возлагали большие надежды, превратилась в «до скучности предсказуемую», разбирался Сергей Лесков.
На внеочередном заседании Совбеза настояли Россия и Китай, озабоченные проведенными в США испытаниями запрещенной ДРСМД ракеты «Томагавк» 18 августа.
Ранее 5-tv.ru сообщал — на внеочередном заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности российского постпреда Дмитрий Полянский предупредил собравшихся о неконтролируемой гонке вооружений, до которой мир может довести «игра мускулами» устраиваемая США.