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Видео: Движение новых трамваев «Чижик» запущено в Петербурге

, 20:25 Видео 67

Торжественная церемония запуска состоялась в воскресенье, 1 сентября.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Торжественная церемония запуска новых трамваев «Чижик» состоялась в депо в Красногвардейском районе Петербурга в воскресенье, 1 сентября. Мероприятие прошло при участии главы города Александра Беглова. Он проехал на новом трамвае от депо до конечной остановки — Ладожского вокзала.

«Петербург возвращает себе звание трамвайной столицы!» — подчеркнул Беглов во время церемонии.

Трамваи «Чижик» начинают ходить по четырем маршрутам № 8, 59, 63, 64 от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы, трамвайного депо на улице Потапова, улицы Передовиков и железнодорожной станции Ржевка соответственно.

Проект создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе стал первым в России опытом концессии в области городского рельсового транспорта. И далеко не зря, ведь в XX веке Ленинград официально носил статус трамвайной столицы мира. На рубеже веков это звание было утрачено, маршруты сократили, на многих улицах сняли рельсы.

Нынешний глава города решил взяться за восстановление данного звания и весьма успешно движется в этом направлении. В 2019 году начинается самое настоящее возрождение петербургского трамвая. Первые из 500 новых трамваев уже выходят на маршруты — в этом году СПб ГУП «Горэлектротранс» закупает 21 современный низкопольный вагон «Витязь-М». Их отличает яркий дизайн, вместительный и комфортный салон, удобная кабина водителя.

К слову, в Петербурге трамваи «Чижик» ходят уже по двум маршрутам. Скоростным трамваям «Чижик» в планах по развитию системы общественного транспорта отводится одна из ведущих ролей. В первые месяцы работы «Чижика» были продемонстрированы его достойные эксплуатационные характеристики. К тому же скорость движения в два раза выше, чем у обычного трамвая. В настоящее время прорабатываются вопросы по строительству новых линий скоростного трамвая. Из Купчино до Шушар и Славянки, от новой станции метро «Южная» планируется протянуть линию в Колпино, от станции метро «Улица Дыбенко» в Кудрово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 сентября в Петербурге откроются три новые станции метро.

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