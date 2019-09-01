Три новые станции метро откроют в Петербурге 5 сентября

Незапланированную проверку строящихся станций Фрунзенского радиуса в субботу, 31 августа, провел глава Петербурга Александр Беглов. Он проехал по маршруту станций «Шушары», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы» и проверил, в каком состоянии находятся эскалаторы и вестибюли, передает 78.ru.

«У меня есть замечания — определенные недоделки сегодня имеются. Они должны быть устранены, потому что это будет влиять на качество обслуживания жителей города», –заявил Александр Беглов.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Станция метро «Шушары» будет пользоваться особой популярностью у жителей Колпино, Шушар, Славянки. Между этими районами и конечной станцией Фрунзенского радиуса пустят рейсовые автобусы.

Новые станции петербургского метрополитена «Шушары», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы» официально будут запущены для пассажиров 5 сентября. Церемония открытия пройдет в 11 часов утра.

К слову, Александр Беглов указом президента РФ Владимира Путина был назначен петербургским градоначальником в начале октября 2018-го. Меньше, чем за год ему удалось переломить ситуацию со строительством метро в городе.

На конец 2018 года ситуация была сложная. Сорванные сроки строительства, финансовые проблемы Метростроя, который задолжал зарплату рабочим.

Александр Беглов выправил ситуацию. За короткий срок удалось восстановить платежеспособность Метростроя. Рабочие получили деньги. Была ликвидирована угроза банкротства. Вышли на хорошие темпы строительства.

В 2021–2022 годах планируется открытие станций метро «Горный институт», «Путиловская», «Казаковская». В 2023–2025 годах — «Театральная», «Туристская», «Шуваловский проспект» и «Кудрово».

Проект строительства метро в Кудрово — уникальный. Это первый в своем роде проект совместного строительства метро двух регионов — Петербурга и Ленинградской области. Под проект будет получено федеральное финансирование.

«Битва за метро» будет продолжена. Городу необходимо в кратчайшие сроки нарастить объемы строительства метро. А для этого требуется удвоить или даже утроить объемы капиталовложений. Для этого правительство города ведет переговоры с федеральным центром о софинансировании строительства метрополитена в Северной столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что была возобновлена работа станции метро «Академическая».