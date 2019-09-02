Дату окончания второй мировой войны отмечают на Дальнем Востоке. Память погибших почтили в воинских гарнизонах Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся в Еврейской автономной и Амурской областях, а также Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ВВО.

Памятное мероприятие в Благовещенске прошло на площади Победы. Почетный караул Дальневосточного высшего общевойскового командного училища возложил венок к подножью памятника воинам-амурцам. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

В Белогорске у памятника воину-освободителю состоялся митинг. По его завершении военнослужащие Амурского объединения ВВО возложили венок и цветы к монументу. Торжественным строем прошли почетный караул и представители частей гарнизона.

Кроме того, памятные мероприятия прошли в воинских частях ВВО и соединениях.

«У нас во всех воинских частях объединения прошли торжественные митинги, посвященные 74-й годовщине окончания Второй мировой войны. Считаю эти мероприятия очень серьезными в рамках военно-патриотического воспитания молодежи. Также считаю, что каждый кадет, каждый учащийся, каждый юнармеец должны знать свою историю, должны знать заслуги наших предков и не допустить в будущем такую кровопролитную войну», — сказал заместитель командующего Амурским объединением ВВО Максим Бакун.

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