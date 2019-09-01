Видео: В столице Словении зажгли Вечный огонь, доставленный из Москвы

В Словении состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн». Частицу Вечного огня для мероприятия, которое прошло в воскресенье, 1 сентября, в день 80-летия с начала Второй мировой войны, специально перенесли от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Событие стало важным символом общей исторической памяти России и Словении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это прекрасно, что мы храним память об этих героях, имена которых нам зачастую неизвестны, которые боролись за свободу и мир. Более чем за 20 лет, с тех пор как Российская Федерация признала Словенскую Республику, между нашими странами сплетены тесные узы дружбы и сотрудничества », — сказал на церемонии зажжения Вечного огня председатель Государственного совета Словении Алойз Ковшца.

Во время памятной церемонии российская делегация также приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн».

« Сегодняшнее мероприятие — это дань памяти российским и советским воинам, погибшим на словенской земле », — отметил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой после церемонии.

Зажжение Вечного огня стало беспрецедентным памятным событием, которое посвящено 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Церемония переноса огня из России в Словению имеет особое значение, ведь во времена борьбы с фашистской Германией в словенском городе Марибор существовал концентрационный лагерь красноармейцев. Всего за год — с 1941-го по 1942-й — на территории концлагеря скончались более пяти тысяч военнопленных.

Вечный огонь в Любляне станет первым, зажженным за последние десятилетия в столице страны — члена ЕС и НАТО. Церемония задумана как символ общей исторической памяти, служащий напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

В частности все чаще предпринимаются попытки избавиться от информации о вкладе Советского Союза в разгром фашистской Германии. Среди тех, кто наиболее активно продвигает эти идеи, является нынешнее правительство Польши. Однако не стоит забывать, что именно Советский Союз заплатил самую страшную цену за освобожден мира от «коричневой чумы» и потерял порядка 20 миллионов как военных, так и гражданского населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве отправили в Словению.