«Прямо кайфует!» Дарья Мороз станцевала в ресторане в экстремальном мини

Дарья Мороз все чаще стала делиться с подписчиками в Instagram фотографиями и видео, на которых предстает в сексуальных образах роковой красотки. На этот раз актриса опубликовала в соцсеть ролик, на кадрах которого исполнила жаркий танец в зале ресторана. Артистка станцевала в коротком блестящем платье «под серебро» и в черных туфлях-лодочках. Фанаты звезды пришли в восторг от соблазнительного зрелища.
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Моя ♥️ @kativarnava смонтировала #танец #содержанки в подарок на др!!!! Дорогие мои ВСЕ #подписчики ,друзья и вообще все!! Спасибо вам!! Я получила за вчерашний день больше поздравлений,чем за всю жизнь наверное.. Это вдохновляет, поддерживает и помогает двигаться дальше!! Правда. Вы-мой мотиватор!! От всего сердца благодарю вас!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Растрогана и тронута!! Отличное начало нового двенадцатилетия!!! И конечно отдельное спасибо нашей охрененной команде #содержанки2 за этот день!!! Вы невероятные!! Работая артисткой я никогда не получала ТАКОЙ кайф от съемочного процесса как сейчас,работая по другую сторону камеры!! Это фантастика!! Любовь и признательность!!♥️♥️♥️
Поклонники Дарьи Мороз удивились тому, насколько актриса сексуально и грациозно исполнила свой танец. Пользователи соцсети осыпали знаменитость кучей комплиментов в комментариях.
«Танец ваш пересматривала раз 15… Завораживает. Это шикарно. До мурашек. Стрижка, платье, танец…»;
«На этот танец можно смотреть вечно!»
«Видно, что женщина прямо кайфует! И боль свою выплескивает!»;
«Это было дико брутальное исполнение», — написали фолловеры.
1 сентября 2019 года Дарья Мороз отпраздновала свой день рождения. Актрисе исполнилось 36 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники гадают о смысле фотографий Дарьи Мороз.