«Прямо кайфует!» Дарья Мороз станцевала в ресторане в экстремальном мини

Дарья Мороз все чаще стала делиться с подписчиками в Instagram фотографиями и видео, на которых предстает в сексуальных образах роковой красотки. На этот раз актриса опубликовала в соцсеть ролик, на кадрах которого исполнила жаркий танец в зале ресторана. Артистка станцевала в коротком блестящем платье «под серебро» и в черных туфлях-лодочках. Фанаты звезды пришли в восторг от соблазнительного зрелища.

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«Работая артисткой я никогда не получала такой кайф от съемочного процесса, как сейчас, работая по другую сторону камеры! Это фантастика! Любовь и признательность!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Дарьи Мороз удивились тому, насколько актриса сексуально и грациозно исполнила свой танец. Пользователи соцсети осыпали знаменитость кучей комплиментов в комментариях.

«Танец ваш пересматривала раз 15… Завораживает. Это шикарно. До мурашек. Стрижка, платье, танец…»;

«На этот танец можно смотреть вечно!»

«Видно, что женщина прямо кайфует! И боль свою выплескивает!»;

«Это было дико брутальное исполнение», — написали фолловеры.

1 сентября 2019 года Дарья Мороз отпраздновала свой день рождения. Актрисе исполнилось 36 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники гадают о смысле фотографий Дарьи Мороз.