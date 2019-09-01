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«Несет не туда»: поклонники гадают о смысле фотографий Дарьи Мороз

, 6:17 Фото 33 192

Пока одни фолловеры восхищаются красотой и яркостью любимой актрисы, другие размышляют — не вложен ли в новую публикацию скрытый смысл.

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Фото, видео : Instagram @d_moroz

Дарья Мороз часто делится с поклонниками кадрами со съемочного процесса — сейчас актриса занята в новом сезоне одного из российских сериалов. Однако на этот раз артистка решила рассказать о том, как она относится к своей работе. На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что ходит «на работу как на праздник».

Instagram @d_moroz

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Сообщение Дарья сопроводила эффектным снимком. В кадре Мороз позирует, сидя на капоте дорогого автомобиля. На ней клетчатый костюм из шорт и объемного пиджака, серебристая блузка и черные туфли на высоком каблуке. Многие поклонники экс-супруги Богомолова высоко оценили фотографию, отметив яркость образа актрисы.

«В фото есть все: секс, красота, женственность, страсть!»

«Я считаю, что в вас больше страсти и огня, чем во всех этих полуголых девицах в Instagram», — отмечают фолловеры.

Однако некоторые уверены, что подобные фотографии выглядят слишком вызывающе и публикуются только для того, чтобы утереть нос бывшему мужу. Сторонники такой версии настоятельно советуют Мороз «сбавить обороты» и отпустить прошлое.

«Дарья, вас несет не туда. Слишком много однотипно открытых фото. Они не откровенные, а открыты. Ну его, Богомолова. Не стоит ничего ему доказывать», — дают совет подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Мороз показала неприличный жест, раскритиковав «желтых друзей».

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