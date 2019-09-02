Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям» рассказал, что, согласно прогнозу, цены на авиабилеты по итогам 2019 года вырастут по сравнению с прошлым годом на 9-10%.

« Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается », — сказал Борис Шокуров.

По данным АЭВТ, в I квартале 2019 года авиаперевозчики потеряли 45 миллиардов рублей. Этот показатель на 32% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Операционные убытки российских авиакомпаний в прошлом году практически достигли 54 миллиардов рублей.

Базовыми факторами, напрямую влияющими на убытки, названы — высокая стоимость авиационного топлива и избыточность провозных мощностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что локализация систем бронирования в России не повлияет на стоимость авиабилетов.