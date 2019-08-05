Локализация систем бронирования в России не повлияет на стоимость авиабилетов

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Данная мера должна обеспечить суверенитет при выполнении внутренних перелетов, конфиденциальность персональных данных, а также реализацию мер противодействия актам незаконного вмешательства.

Фото : ТАСС/Афонина Елена

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил о том, что локализация систем бронирования авиабилетов в России не вызовет роста их стоимости, сообщает в понедельник, 5 августа, ТАСС.

«Мы понимаем, как это сделать (обеспечить перенос серверов иностранных систем бронирования в РФ — Прим.ред.), и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история. По всем остальным информационным системам такого рода требования ранее были приняты, теперь мы дошли и до этих систем (бронирования авиабилетов — Прим.ред.) тоже. Ничего страшного не произойдет, все будет идти ровно по плану — как делать и как двигаться, мы знаем», — сказал Евгений Дитрих.

2 августа стало известно, что правительством РФ было подписано постановление, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов, обеспечивающие внутрироссийские рейсы, должны быть размещены на территории России.

Данная мера направлена на обеспечение суверенитета при выполнении внутренних перелетов, конфиденциальности персональных данных, а также реализации мер противодействия актам незаконного вмешательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что льготные авиабилеты в России можно будет купить через госуслуги. Предложение Минтранса прорабатывается с российскими авиакомпаниями.

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