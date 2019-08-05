Локализация систем бронирования в России не повлияет на стоимость авиабилетов

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил о том, что локализация систем бронирования авиабилетов в России не вызовет роста их стоимости, сообщает в понедельник, 5 августа, ТАСС.
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2 августа стало известно, что правительством РФ было подписано постановление, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов, обеспечивающие внутрироссийские рейсы, должны быть размещены на территории России.
Данная мера направлена на обеспечение суверенитета при выполнении внутренних перелетов, конфиденциальности персональных данных, а также реализации мер противодействия актам незаконного вмешательства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что льготные авиабилеты в России можно будет купить через госуслуги. Предложение Минтранса прорабатывается с российскими авиакомпаниями.