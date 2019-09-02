Близкий друг «короля эпизодов» Числова рассказал о его последних словах

Близкий друг Александра Числова актер Денис Сердюков, который также сыграл в фильме «Легенда № 17», рассказал о последних словах «короля эпизодов». Даже находясь в крайне тяжелом состоянии в последние дни, артист не жаловался, передает Teleprogramma.pro.

« Мы были у него в больнице. Он был в сознании, разговаривал. Но видно, что ему было тяжело и он заговаривался. Не жаловался. Но сказал, что ему очень тяжело дышать. И еще о том, что болит нога» , — поделился Сердюков.

По словам Дениса, Александр уже понимал, что близится его кончина.

«Он сам попросил его кремировать», — добавил Сердюков.

«Король эпизодов» Александр Числов скончался 29 августа в реанимации 33-й больницы Москвы в возрасте 54 лет. Церемония прощания с артистом состоялась в понедельник, 2 сентября, в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов.

Проститься с Александром пришли мать и племянник. Из звездных друзей в зале были только три человека — Сергей Апрельский, актеры Оксана Сташенко и Денис Сердюков. Поклонников также собралось немного, около двадцати человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у родных «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на его похороны.