Близкий друг «короля эпизодов» Числова рассказал о его последних словах

Близкий друг Александра Числова актер Денис Сердюков, который также сыграл в фильме «Легенда № 17», рассказал о последних словах «короля эпизодов». Даже находясь в крайне тяжелом состоянии в последние дни, артист не жаловался, передает Teleprogramma.pro.
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По словам Дениса, Александр уже понимал, что близится его кончина.
«Он сам попросил его кремировать», — добавил Сердюков.
«Король эпизодов» Александр Числов скончался 29 августа в реанимации 33-й больницы Москвы в возрасте 54 лет. Церемония прощания с артистом состоялась в понедельник, 2 сентября, в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов.
Проститься с Александром пришли мать и племянник. Из звездных друзей в зале были только три человека — Сергей Апрельский, актеры Оксана Сташенко и Денис Сердюков. Поклонников также собралось немного, около двадцати человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у родных «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на его похороны.