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  4. Фото: ГАЗ представил новую интеллектуальную «ГАЗель NN»

Фото: ГАЗ представил новую интеллектуальную «ГАЗель NN»

, 18:22 Видео 280

Премьера состоялась на выставке COMTRANS-2019 в Москве. Массовое производство коммерческих автомобилей начнется в следующем году.

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Фото, видео : comtransexpo.ru

Горьковский автозавод в понедельник, 2 сентября, представил на выставке COMTRANS-2019 в Москве коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN». Как сообщает пресс-служба компании, его особенность — мощная интеллектуальная система и более 50 технологических и конструктивных и технологических новаций, которые делают платформу автомобиля универсальной. Легко узнаваемая в транспортном потоке машина более комфортна для водителей и экономически эффективна для владельцев бизнеса.

«ГАЗель NN» — не просто новая модель или новое поколение техники. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени мы будем создавать новые модели и модификации легких коммерческих автомобилей. Из простого инструмента в руках водителя, которым были автомобили предшествующих поколений, машина превращается в партнера, полноценного участника дорожного движения, который видит дорожную ситуацию, анализирует ее и взаимодействует с человеком за рулем», — цитирует пресс-служба президента «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

По его словам, это не просто новое поколение техники, а платформа для дальнейшего развития, на базе которой будут создаваться модели легких коммерческих автомобилей.

Машина оснащена пятью камерами, восьмью ультразвуковыми датчиками и тремя радарами, которые обеспечивают обзор на 360 градусов, считывают информацию дорожных знаков и светофоров, контролируют «слепые» зоны и учитывают уровень освещения и погодные условия. Все это далее передается «мозгу» машины — электронному блоку управления. Тот в свою очередь подает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с рулевой и тормозной системами автомобиля, управлением освещением и звуковыми сигналами.

Производство новой «ГАЗели NN» должно начаться в конце 2020 года, старт продаж намечен на 2021 год.

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