Кадры с места пожара на яхте в Калифорнии, 30 человек пропали без вести

Более трех десятков человек погибли в результате пожара на туристической яхте у побережья Калифорнии. Спасти удалось лишь четверых, это члены экипажа, один из них получил ранения.

Официально жертвы трагедии пока числятся пропавшими без вести — их тела до сих пор не найдены. По некоторым данным, на борту судна, вместимостью 20 человек, на самом деле находились 40.

Сообщается, что это были любители дайвинга. Они наняли яхту, чтобы понырять у острова Санта-Крус. В акватории калифорнийского побережья спасательная операция в эти минуты продолжается. Причины пожара не известны.

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