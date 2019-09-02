В соцсетях опубликован фрагмент переговоров, которые, возможно, велись с экипажем яхты, сгоревшей и затонувшей у берегов Калифорнии.

На записи слышно, как береговая охрана пытается узнать координаты судна и количество человек на борту. В ответ капитанский мостик сообщает о 39 пассажирах и членах экипажа.

«Связь с Лос-Анджеесом на канале 16, сообщите количество человек на борту. Сообщите еще раз количество человек на борту и вашу GPS позицию»;

«39 человек на борту, я не могу дышать, помогите!»;

«Сообщите ваши координаты… Сообщите ваши координаты».

На данный момент известно о спасении четырех человек — предварительно ими оказались члены экипажа. Более 30 человек официально числятся пропавшими без вести, найдены тела четырех погибших. По некоторым данным, на борту судна, вместимостью 20 человек, на самом деле было почти вдвое больше.

twitter @robinb

Отмечается, что речь идет о любителях дайвинга, которые арендовали яхту, чтобы понырять у острова Санта-Крус. У калифорнийского побережья продолжается поисково-спасательная операция. Причина пожара пока не уточняется. По предварительной версии, столь большое количество жертв связано с тем, что пассажиры в этот момент спали в каютах внизу.

Российское посольство выясняет, могли ли там находиться кто-то из россиян.

Ранее 5-tv.ru публиковали видео с места трагедии у берегов США.