  1. Пятый канал
  4. «Красивые ножки!» Поклонники пришли в восторг от точеной фигурки Нюши

«Красивые ножки!» Поклонники пришли в восторг от точеной фигурки Нюши

, 14:43 Фото 647

Певица опубликовала «теплое» фото, потому что уже скучает по лету.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

Нюша поделилась с подписчиками в Instagram снимками из курортного Сочи. Певица позирует на балконе в джинсовых мини-шортах и лифе от салатового бикини, подчеркивающем сексуальный шоколадный загар исполнительницы. Поклонники звезды отметили — у их 29-летнего кумира потрясающая стройная фигура.

Пугачева, Аллегрова, Натали и Кай Метов — как сильно изменились звезды 90-х

«Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @nyusha_nyusha

Несмотря на то, что на календаре только 3 сентября, подписчики Нюши полностью ее поддержали — фанаты певицы скучают по недавно ушедшему лету также сильно, как и она. Поклонники оценили «теплые» снимки любимицы и поспешили одарить ее огромным количеством комплиментов по поводу идеальной фигуры в комментариях. Многие пользователи соцсети также отметили стильный купальник знаменитости.

«Такие летние фото! Больше таких»;

«У вас классный такой купальник, я хочу вечное лето!»

«Красивые ножки»;

«У вас такая красивая фигура», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша показала фото с вечеринки по случаю дня рождения.

Читайте также

+18° Днём +16°
Ночью +12°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

15:45
Фото: Пуговка из «Папиных дочек» поступила в престижный вуз
15:38
«Мама, я танцую»: Сын Королевой и Тарзана зажег под песню группы #2Маши
15:31
Лукашенко объяснил решение закрыть белорусско-украинскую границу
15:24
«Ненавидит людей»: Блогер, задавший вопрос Путину об иркутской чиновнице, оскорбившей тулунцев
15:06
«Необычные детки»: астролог описала судьбу рожденных 3 сентября
14:55
Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе

Сейчас читают

Пострадала во время жесткого секса: что произошло в московском отеле в роковую ночь?
Пугачева, Аллегрова, Натали и Кай Метов — как сильно изменились звезды 90-х
«Между двумя Игорями»: Шуфутинский раскрыл тайну, как появился хит «3 сентября»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги