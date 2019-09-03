«Красивые ножки!» Поклонники пришли в восторг от точеной фигурки Нюши

Нюша поделилась с подписчиками в Instagram снимками из курортного Сочи. Певица позирует на балконе в джинсовых мини-шортах и лифе от салатового бикини, подчеркивающем сексуальный шоколадный загар исполнительницы. Поклонники звезды отметили — у их 29-летнего кумира потрясающая стройная фигура.

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« Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе! » — подписала пост знаменитость.

Instagram @nyusha_nyusha

Несмотря на то, что на календаре только 3 сентября, подписчики Нюши полностью ее поддержали — фанаты певицы скучают по недавно ушедшему лету также сильно, как и она. Поклонники оценили «теплые» снимки любимицы и поспешили одарить ее огромным количеством комплиментов по поводу идеальной фигуры в комментариях. Многие пользователи соцсети также отметили стильный купальник знаменитости.

«Такие летние фото! Больше таких»;

«У вас классный такой купальник, я хочу вечное лето!»

«Красивые ножки»;

«У вас такая красивая фигура», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша показала фото с вечеринки по случаю дня рождения.