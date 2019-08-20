«Моменты счастья!» Нюша показала фото с вечеринки по случаю дня рождения

На днях певице Нюше исполнилось 29 лет. Торжество звезда провела в компании родственников и друзей. Всего на вечеринке по случаю дня рождения присутствовали порядка 30 человек. И, хотя, праздник состоялся еще 15 августа, руки до фотографий дошли у артистки только сейчас. Исполнительница опубликовала снимки в Instagram.

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Instagram @nyusha_nyusha

«Это был волшебный день! Бесценные моменты », — трогательно подписала пост знаменитость, сопроводив его хэштегом #моментысчастья.

На ярких снимках с вечеринки Нюша позирует фотографу, загадывая желание и задувая свечки на огромном торте. Однако признаваться фанатам в своих заветных мечтах певица не стала. Зато звезда поделилась милой фотографией с мужем Игорем Сивовым, который, судя по снимку, души не чает в своей жене-имениннице. С супругом знаменитость воспитывает девятимесячную кроху-дочку.

Поклонники Нюши, не успевшие сделать это вовремя, поспешили поздравить ее с днем рождения и пожелать всяческих благ — порой, весьма неожиданных — вплоть до: «вернуть бывшего» и «родить мальчишку».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша пожаловалась фанатам на здоровье после перелетов.