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  4. «Моменты счастья!» Нюша показала фото с вечеринки по случаю дня рождения

«Моменты счастья!» Нюша показала фото с вечеринки по случаю дня рождения

, 21:16 Фото 36

Певица отпраздновала 29-летие в компании родственников и друзей.

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Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

На днях певице Нюше исполнилось 29 лет. Торжество звезда провела в компании родственников и друзей. Всего на вечеринке по случаю дня рождения присутствовали порядка 30 человек. И, хотя, праздник состоялся еще 15 августа, руки до фотографий дошли у артистки только сейчас. Исполнительница опубликовала снимки в Instagram.

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Instagram @nyusha_nyusha

«Это был волшебный день! Бесценные моменты», — трогательно подписала пост знаменитость, сопроводив его хэштегом #моментысчастья.

На ярких снимках с вечеринки Нюша позирует фотографу, загадывая желание и задувая свечки на огромном торте. Однако признаваться фанатам в своих заветных мечтах певица не стала. Зато звезда поделилась милой фотографией с мужем Игорем Сивовым, который, судя по снимку, души не чает в своей жене-имениннице. С супругом знаменитость воспитывает девятимесячную кроху-дочку.

Поклонники Нюши, не успевшие сделать это вовремя, поспешили поздравить ее с днем рождения и пожелать всяческих благ — порой, весьма неожиданных — вплоть до: «вернуть бывшего» и «родить мальчишку».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша пожаловалась фанатам на здоровье после перелетов.

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