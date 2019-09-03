Рок-музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев в преддверии грандиозного масштабного фестиваля «Наши в городе», приуроченного к 872-летию основания Москвы, пригласил всех любителей рока на двухдневный концерт, который состоится 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.

«Друзья, 7 и 8 сентября опять День города в Москве! Какое счастья для всех, для нас москвичей и гостей столицы! Приходите на концерт, увидимся! Надеюсь, все мы прекрасно проведем этот осенний день, даже не один, а два! Ну все, до встречи, пока!», — сказал Гарик Сукачев.

Его коллега по цеху — музыкант, поэт и композитор Сергей Галанин присоединился к приглашению. Основатель группы «СерьГа» отметил, что если успеет, то выступит вместе со своим экс-напарником по коллективу «Бригада С».

«Привет, люди добрые и не очень! До свиданья, лето! Здравствуй, осень! С большой радостью хочу рассказать вам о выходных. 7 и 8 сентября в рамках Дня города Москвы концерт двухдневный „Наши в городе“ на проспекте Сахарова. 8 числа — „СерьГа“ и даст бог, если успею, то выступлю еще с Гариком Сукачевым. Да здравствует „Наше радио“! Да здравствует Москва, „Наши в городе“! Приходите, мы будем очень рады», — сказал Сергей Галанин.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рок-музыканты рассказали о подготовке к грандиозному фестивалю «Наши в городе».