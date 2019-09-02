  1. Пятый канал
  4. Рок-музыканты рассказали о подготовке к грандиозному фестивалю «Наши в городе»

Рок-музыканты рассказали о подготовке к грандиозному фестивалю «Наши в городе»

, 21:08 13

Многочасовое шоу приурочено к дню рождения Москвы.

Фото : пресс-служба "Наши в городе"

Музыканты легендарных российских рок-групп активно готовятся к масштабному концерту «Наши в городе», приуроченному к 872-летию основания Москвы.

Как известно, день города столица отмечает в первые выходные сентября, поэтому шоу пройдет 7 и 8 числа. Сцену установят на проспекте Академика Сахарова, а послушать любимые песни сможет любой желающий бесплатно. Организаторы обещают, что концерт будет длиться почти 20 часов.

Среди звезд — «Ария», Гарик Сукачев, «Пилот», Вадим Самойлов, «Ундервуд», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, Александр Ф. Скляр и Ва-БанкЪ, «Наив», 7Б, «СерьГа», Найк Борзов и многие другие.

Например, обязательно прозвучит песня «Маршруты московские», заверил Скляр.

Фронтмен «Арии» Михаил Житняков рассказал, что все участники коллектива — коренные москвичи, и потому им будет особенно приятно поздравить родной город с днем рождения.

А Сергей Галанин пожелал, чтобы «зрители на „Наши в городе“ получили радость от встречи с друзьями и артистами, чтобы она запомнилась надолго и наполнила всех силой и энергией».

Ранее 5-tv.ru рассказывал про уникальный случай: участники «Нашествия» спели по видеосвязи находящемуся на МКС космонавту Алексею Овчинину его любимую песню — «Трава у дома».

Читайте также

+20° Днём +24°
Ночью +13°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

21:22
Лавров поздравил с началом учебы воспитанников гимназии имени Примакова
21:08
Рок-музыканты рассказали о подготовке к грандиозному фестивалю «Наши в городе»
20:59
Премьера в «Ленинград Центре»: «Паваротти» лауреата премии «Оскар» Рона Ховарда
20:54
Маша Горбань поприветствовала осень откровенным фото в бикини
20:45
РЕН ТВ направил обращения в СК, МВД и ГП, чтобы наказать сенатора Мархаева
20:37
Россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями

Сейчас читают

«Эпоха!» Снимки 18-летней красавицы Пугачевой появились в сети
«Супербабушка!»: Надежда Бабкина поделилась снимком с внуками-школьниками
Поклонники восхищены идеальной фигурой сестры Жанны Фриске

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги