Рок-музыканты рассказали о подготовке к грандиозному фестивалю «Наши в городе»

Музыканты легендарных российских рок-групп активно готовятся к масштабному концерту «Наши в городе», приуроченному к 872-летию основания Москвы.

Как известно, день города столица отмечает в первые выходные сентября, поэтому шоу пройдет 7 и 8 числа. Сцену установят на проспекте Академика Сахарова, а послушать любимые песни сможет любой желающий бесплатно. Организаторы обещают, что концерт будет длиться почти 20 часов.

Среди звезд — «Ария», Гарик Сукачев, «Пилот», Вадим Самойлов, «Ундервуд», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, Александр Ф. Скляр и Ва-БанкЪ, «Наив», 7Б, «СерьГа», Найк Борзов и многие другие.

Например, обязательно прозвучит песня «Маршруты московские», заверил Скляр.

Фронтмен «Арии» Михаил Житняков рассказал, что все участники коллектива — коренные москвичи, и потому им будет особенно приятно поздравить родной город с днем рождения.

А Сергей Галанин пожелал, чтобы «зрители на „Наши в городе“ получили радость от встречи с друзьями и артистами, чтобы она запомнилась надолго и наполнила всех силой и энергией».

Ранее 5-tv.ru рассказывал про уникальный случай: участники «Нашествия» спели по видеосвязи находящемуся на МКС космонавту Алексею Овчинину его любимую песню — «Трава у дома».