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Холодный чай и кофе подвели под ГОСТ

, 16:10 40

Росстандарт впервые утвердил нормы для популярных в России прохладительных напитков.

Фото : ТАСС / YAY

«Айс ти» и «айс кофе» — широко популярные уже много лет безалкогольные напитки не имели норм качества. В России не существовало документов, описывающих требования к упаковке, безопасности и составу этих продуктов. На этикетках производители пишут о содержании экстракта чая или кофе, но количественный показатель остается неизвестным для покупателя. Более того, в напитки добавляют различные соки и ароматизаторы.

Теперь, чтобы соответствовать ГОСТу, готовый к употреблению «айс ти» должен содержать не менее грамма экстракта сухого чая на один литр. Тогда как в «айс кофе» концентрация кофеина должна составлять не менее десяти граммов на один литр. Требования опубликованы на сайте Росстандарта.

Запрещены искусственные красители, усилители вкуса и цвета, недопустимо делать продукт газированным. Данные стандарты приняты для предотвращения фальсификации напитков. Нормативные документы вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве.

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