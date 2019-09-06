Породы собак различаются формой мозга в зависимости от эволюционного предназначения

Хотя все собаки относятся к одному биологическому виду, мозги у них работают по-разному. К такому выводу пришли американские нейробиологи, изучившие снимки МРТ собак 32 пород. Исследователи обнаружили изменения в структуре мозга, которые не зависели от размера тела или формы головы животного.

Ученые объясняют феномен одомашниванием собак. Многие существующие сегодня породы были специально выведены для определенных целей: например, охоты или выпаса скота. Поэтому животные так сильно отличаются друг от друга поведением и образом жизни, уточняет Naked Science.

Главные различия встречаются в областях мозга, отвечающих за обоняние и вкус и формирующих поведение собаки. Например, размер участка, который регулирует социальные взаимодействия и функции общения, увеличен у животных, выведенных для выпаса скота, полицейской работы, охоты или боев. А вот у золотистых ретриверов, отлично умеющих отслеживать дичь, особенно хорошо развиты области, участвующие в координации и зрении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто вошел в список опасных пород собак.