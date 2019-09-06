  1. Пятый канал
  4. Породы собак различаются формой мозга в зависимости от эволюционного предназначения

Породы собак различаются формой мозга в зависимости от эволюционного предназначения

, 12:42 53

Специалисты Гарвардского университета выяснили, что жизнь рядом с человеком повлияла на наших питомцев даже на глубоких физиологических уровнях.

Фото : www.globallookpress.com

Хотя все собаки относятся к одному биологическому виду, мозги у них работают по-разному. К такому выводу пришли американские нейробиологи, изучившие снимки МРТ собак 32 пород. Исследователи обнаружили изменения в структуре мозга, которые не зависели от размера тела или формы головы животного.

Ученые объясняют феномен одомашниванием собак. Многие существующие сегодня породы были специально выведены для определенных целей: например, охоты или выпаса скота. Поэтому животные так сильно отличаются друг от друга поведением и образом жизни, уточняет Naked Science.

Главные различия встречаются в областях мозга, отвечающих за обоняние и вкус и формирующих поведение собаки. Например, размер участка, который регулирует социальные взаимодействия и функции общения, увеличен у животных, выведенных для выпаса скота, полицейской работы, охоты или боев. А вот у золотистых ретриверов, отлично умеющих отслеживать дичь, особенно хорошо развиты области, участвующие в координации и зрении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто вошел в список опасных пород собак.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +11°
66.05
-0.45 72.88
-0.18
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

14:00
«Концерты мы не отменяем»: Состояние Розенбаума стабилизировалось
13:53
Поисковики случайно развели костер на мине времен ВОВ в Москве
13:38
Гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой
13:35
Посвященный Петербургу клип «Любэ» набрал 5 миллионов просмотров за 2 дня
13:24
«Поздновато!» Любовь Успенская на фото перевоплотилась в Брижит Бардо
13:17
«Переживу и это!» Элла Памфилова прокомментировала нападение на себя

Сейчас читают

Два российских Су-34 столкнулись в воздухе
Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно
МВД: Разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги