Еще одна россиянка скончалась после купания в Турции

В Турции скончалась еще одна российская туристка. В понедельник, 2 сентября, 19-летняя студентка из Москвы умерла в НИИ Склифосовского после неудачного купания на отдыхе в жаркой стране.

Известно, что трагедия произошла утром 30 августа. 19-летняя Ольга, которая приехала на отдых в Анталью вместе с матерью, плавала в бассейне с экзотическими рыбками в водном парке развлечений. На девушке были маска и трубка для ныряния.

Неожиданно Ольга начала тонуть. Туристку удалось вытащить из воды, однако девушка уже впала в кому, потребовалась экстренная госпитализация. В этот же день ее доставили в НИИ Склифосовского, однако, сообщает издание «МК», спасти жизнь россиянки медикам не удалось — около 19 часов 2 сентября она скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одной трагической смерти юной россиянки в Турции — 16-летняя девочка скончалась в частной клинике.