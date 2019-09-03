В самолете, вылетавшем из Самары на Кипр, треснуло стекло

Авиарейс из Самары на Кипр был задержан во вторник, 3 сентября, более чем на шесть часов из-за обнаруженной в переднем стекле самолета трещины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру, поломка была обнаружена в ходе подготовки лайнера к полету. Сразу же на замену бы вызван дополнительный борт из московского аэропорта Внуково, который и доставил пассажиров к месту назначения.

Сообщается, что во время ожидания люди были обеспечены едой и напитками. На рейс были зарегистрированы 168 человек, среди них 14 детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержке сразу нескольких авиарейсов в аэропорту Нижневартовска из-за попадания птицы в двигатель самолета.