Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» готовит крупный рестайлинг популярного внедорожника Lada 4×4. Автомобиль сошел с конвейера концерна с 1977 года и за это время практически не претерпел существенных изменений. По данным сайта Lada Online, в ближайшем будущем интерьер отечественного внедорожника должен обновиться.

Новая Lada 4×4 получит новую приборную панель, комбинация приборов будет выполнена в оранжевом стиле. Сиденья также приобретут другую форму, а на заднем диване установят три подголовника. Изменения коснутся и потолка в салоне — он станет формованным, как у современных моделей «АвтоВАЗа».

Техническая часть и экстерьер Lada 4×4 останутся неизменными. Единственное, что внедрят инженеры в конструкцию, это антенну на крыше авто и новые уплотнители. Будет несколько изменена конструкция отопителя.

Согласно информации источника портала, Lada 4×4 в обновленном виде должна встать на конвейер в конце 2019 года.

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