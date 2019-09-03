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  4. «АвтоВАЗ» готовит крупный рестайлинг Lada 4×4 в 2019 году — видео

«АвтоВАЗ» готовит крупный рестайлинг Lada 4×4 в 2019 году — видео

, 18:01 Видео 58

Отечественный внедорожник выпускается с 1977 года и за это время практически не претерпел существенных изменений.

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Фото, видео : lada.ru

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» готовит крупный рестайлинг популярного внедорожника Lada 4×4. Автомобиль сошел с конвейера концерна с 1977 года и за это время практически не претерпел существенных изменений. По данным сайта Lada Online, в ближайшем будущем интерьер отечественного внедорожника должен обновиться.

Новая Lada 4×4 получит новую приборную панель, комбинация приборов будет выполнена в оранжевом стиле. Сиденья также приобретут другую форму, а на заднем диване установят три подголовника. Изменения коснутся и потолка в салоне — он станет формованным, как у современных моделей «АвтоВАЗа».

Техническая часть и экстерьер Lada 4×4 останутся неизменными. Единственное, что внедрят инженеры в конструкцию, это антенну на крыше авто и новые уплотнители. Будет несколько изменена конструкция отопителя.

Согласно информации источника портала, Lada 4×4 в обновленном виде должна встать на конвейер в конце 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилось фото уникальной «гибридной» модели ВАЗ-2106.

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