В сети появилось фото уникальной «гибридной» модели ВАЗ-2106

В сети появилось фото уникальной модели автомобиля ВАЗ-2106 «Жигули» с оформлением передней части в стиле ВАЗ-2107. Снимок необычной версии «шестерки» опубликован на сайте Wroom.

Согласно легенде, машина была изготовлена для генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева еще в 1979 году. Однако экспериментальный автомобиль имеет некоторые особенности, которые характерны для «семерки», созданной только в 1982-м.

В частности, уникальная версия ВАЗ-2106 отличается от стандартной «шестерки» оригинальной массивной решеткой радиатора, измененной облицовкой фар и капотом с выштамповкой и более массивным бампером. Кроме того, был модернизирован салон машины. В нем установлены новые большие передние кресла с высокой спинкой.

За уникальной моделью ВАЗ закрепилось название «полседьмого». Отмечается, что она была создана в единственном экземпляре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» назвал цену нового «русского Гелендвагена». Автомобиль Апал-21541 «Сталкер», разработанный на базе классической Lada 4×4, выпущен ограниченным тиражом и уже поступил в продажу.