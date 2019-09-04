Шведское судно «Мальме» застряло во льдах

У острова Шпицберген утром 4 сентября терпит бедствие шведское судно «Мальме», оно застряло во льдах. На борту в момент происшествия находился экипаж и группа туристов. Когда стало ясно, что выбраться самостоятельно не удастся пострадавшим на помощь вызвали спасателей. С помощью вертолета эвакуированы 16 человек, Никто не пострадал. Экипаж «Мальме» остается на борту в надежде вызволить корабль из ледяного плена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с терпящего бедствие катера в Финском заливе спасли троих человек — небольшая яхта получила пробоину чуть ниже ватерлинии, потребовалась эвакуация.