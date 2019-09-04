  1. Пятый канал
  4. Шведское судно «Мальме» застряло во льдах

Шведское судно «Мальме» застряло во льдах

, 8:25 Эфирная новость 17

Группу туристов эвакуировали с помощью вертолета, на борту по-прежнему остается экипаж.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © Stefan Huwiler, 5-tv.ru

У острова Шпицберген утром 4 сентября терпит бедствие шведское судно «Мальме», оно застряло во льдах. На борту в момент происшествия находился экипаж и группа туристов. Когда стало ясно, что выбраться самостоятельно не удастся пострадавшим на помощь вызвали спасателей. С помощью вертолета эвакуированы 16 человек, Никто не пострадал. Экипаж «Мальме» остается на борту в надежде вызволить корабль из ледяного плена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с терпящего бедствие катера в Финском заливе спасли троих человек — небольшая яхта получила пробоину чуть ниже ватерлинии, потребовалась эвакуация.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

8:36
«Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру
8:32
Рейсу «Воронеж — Санкт-Петербург» пришлось экстренно вернуться в аэропорт
8:25
Шведское судно «Мальме» застряло во льдах
8:12
«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой
8:01
Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой из-за Брексита
7:52
Найдены тела пилотов разбившегося на Северном Кавказе Су-25

Сейчас читают

Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!
«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру
Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги