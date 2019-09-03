С терпящего бедствие катера в Финском заливе спасли троих человек

С терпящего бедствие катера в Финском заливе недалеко от Кронштадта 3 июля спасли троих человек. Об этом стало известно 5-tv.ru.

В настоящий момент судно держится на плаву, его буксируют на Ленинградскую пристань Кронштадта.

Сообщается, что никто из находящихся на катере, не получил травм.

Кроме этого стало известно, что небольшая яхта получила пробоину чуть ниже ватерлинии.

Частная организация «Первая спасательная служба» ориентировочно с 5 до 7 утра откачивали воду из трюма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мексиканца с круизного лайнера избили таксисты в Петербурге.