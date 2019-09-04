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  4. Кемеровчанин вручил новорожденную дочь соседке и ушел развлекаться

Кемеровчанин вручил новорожденную дочь соседке и ушел развлекаться

, 13:56 47

Мужчина несколько дней ухаживал за младенцем, но надолго его терпения не хватило.

Фото : www.globallookpress.com /Rosseforp

Отец оставил новорожденную дочь соседке в Кемерове. О происшествии стало известно в среду, 4 сентября. Об этом пишут «Аргументы недели».

Двухмесячного младенца в городскую больницу принесла местная жительница. По словам женщины, ребенка вместе со всеми документами ей передал отец малышки. После этого родитель ушел.

Полиция установила, что 19-летняя мать девочки отправилась отдыхать с друзьями и оставила дочку под присмотром ее отца. Однако четыре дня спустя он видимо утомился от отцовских обязанностей — девочку он вручил соседке и отправился гулять.

В отношении обоих родителей составлены административные протоколы — нерадивой паре грозят штрафы. Ребенок находится в больнице, состояние новорожденной врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что агрессивный мужчина избил ребенка на детской площадке в Архангельске.

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