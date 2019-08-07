Жуткое видео: агрессивный мужчина избил ребенка на детской площадке

, 8:16 Эфирная новость 19

Полицейские проводят проверку по факту нанесения травм мальчику в Архангельске.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ТАСС/ Maurizio Gambarini

Шокирующий по своей жестокости случай произошел в Архангельске.

На детской площадке взрослый мужчина зверски избил ребенка. Все происходящее сняли очевидцы.

На кадрах видно, как велосипедист не успел затормозить и задел ребенка. Разъяренный отец пострадавшего бросился на обидчика. Он поднял его над головой и бросил малыша на землю. От удара тот потерял сознание.

На помощь подоспели прохожие, они остановили агрессивного мужчину и вызвали скорую. Ребенка доставили в больницу. Полиция начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что роженица из петербургского такси сидела в тюрьме за истязание ребенка.

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