Жуткое видео: агрессивный мужчина избил ребенка на детской площадке

Шокирующий по своей жестокости случай произошел в Архангельске.

На детской площадке взрослый мужчина зверски избил ребенка. Все происходящее сняли очевидцы.

На кадрах видно, как велосипедист не успел затормозить и задел ребенка. Разъяренный отец пострадавшего бросился на обидчика. Он поднял его над головой и бросил малыша на землю. От удара тот потерял сознание.

На помощь подоспели прохожие, они остановили агрессивного мужчину и вызвали скорую. Ребенка доставили в больницу. Полиция начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что роженица из петербургского такси сидела в тюрьме за истязание ребенка.